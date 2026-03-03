La Escondida: Alfredo Caballero acompañó el inicio del ciclo lectivo 2026

El intendente Alfredo Caballero participó del inicio del ciclo lectivo 2026 en la Escuela Primaria N°176 Antonio Rufino Barrientos y en la Escuela de Educación Especial N°18 María Alejandra Arcardini, acompañando a docentes, estudiantes y familias en el comienzo de clases.

“Cada comienzo escolar es esperanza y compromiso: renovar sueños y fortalecer aprendizajes”, expresó el jefe comunal durante la jornada.

Acompañamiento municipal

Caballero destacó que el Municipio continúa brindando apoyo a las instituciones educativas mediante servicios esenciales como:

Limpieza y desmalezamiento.

Servicio atmosférico.

Mano de obra municipal.

Sonido para actos escolares.

Según señaló, estas acciones se sostienen con recursos propios, incluso en un contexto económico complejo.

“Invertir en educación es una decisión política que sostenemos todos los días”, afirmó el intendente, quien también reconoció el esfuerzo de docentes, familias y alumnos.

Desde el municipio reafirmaron el compromiso de continuar trabajando por una educación inclusiva y de calidad en la comunidad.