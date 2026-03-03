Colonia Popular inició el ciclo 2026 con el primer encuentro de adultos mayores

La Municipalidad de Colonia Popular llevó adelante el Primer Encuentro de Adultos Mayores 2026, dando inicio a un nuevo ciclo de actividades destinadas a promover la participación y el bienestar de las personas mayores de la comunidad.

La jornada se realizó el viernes 27 de febrero en el SUM local y reunió a los integrantes del grupo en una tarde marcada por el reencuentro, el diálogo y la alegría compartida.

Una tarde de celebración y comunidad

El encuentro incluyó: Merienda compartida, entrega de presentes por el Día de San Valentín, festejo de los cumpleaños correspondientes al mes de febrero.

Desde el Municipio destacaron la importancia de sostener estos espacios de contención y participación, que fortalecen los vínculos y promueven una vejez activa.

“Reafirmamos el acompañamiento y celebramos estos espacios que fortalecen vínculos y promueven una vejez activa, con encuentro, alegría y en comunidad”, expresaron desde la organización.

Con esta primera actividad, Colonia Popular puso en marcha su agenda 2026 para adultos mayores, consolidando un ámbito de integración y recreación a lo largo del año.