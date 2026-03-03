Chorotis: Ariel Hofstetter acompañó el inicio del ciclo lectivo 2026

646365297_122242282358140892_2608939693756707562_n

El intendente Ariel Hofstetter participó del acto de apertura del ciclo lectivo 2026 en la Escuela Primaria N.º 481 Juan XXIII, acompañando a la comunidad educativa en el comienzo de un nuevo año escolar.

La jornada estuvo marcada por la emoción y el entusiasmo de docentes, estudiantes y familias, quienes se reunieron para dar inicio formal a las actividades académicas.

Durante el acto, el jefe comunal destacó la importancia de la educación como herramienta de transformación social y reafirmó el compromiso del municipio con el acompañamiento permanente a las instituciones educativas de la localidad.

“Seguimos trabajando juntos por más oportunidades y un futuro mejor para nuestros chicos”, expresaron desde el municipio.

El inicio del ciclo lectivo 2026 renueva las expectativas y desafíos en materia educativa, en un contexto donde la articulación entre comunidad, docentes y autoridades resulta clave para fortalecer la formación de los estudiantes.

 

Internacionales

642759190_1248920357346102_8335547215307589056_n

La Escondida: Alfredo Caballero acompañó el inicio del ciclo lectivo 2026

WhatsApp Image 2026-03-02 at 19.55.46

Resico encabezó una jornada de trabajo y coordinación de políticas públicas en Puerto Vilelas

WhatsApp Image 2026-03-02 at 17.45.48

El Gobierno del Chaco lanza una nueva edición del programa EBT para impulsar emprendimientos tecnológicos