Chorotis: Ariel Hofstetter acompañó el inicio del ciclo lectivo 2026
El intendente Ariel Hofstetter participó del acto de apertura del ciclo lectivo 2026 en la Escuela Primaria N.º 481 Juan XXIII, acompañando a la comunidad educativa en el comienzo de un nuevo año escolar.
La jornada estuvo marcada por la emoción y el entusiasmo de docentes, estudiantes y familias, quienes se reunieron para dar inicio formal a las actividades académicas.
Durante el acto, el jefe comunal destacó la importancia de la educación como herramienta de transformación social y reafirmó el compromiso del municipio con el acompañamiento permanente a las instituciones educativas de la localidad.
“Seguimos trabajando juntos por más oportunidades y un futuro mejor para nuestros chicos”, expresaron desde el municipio.
El inicio del ciclo lectivo 2026 renueva las expectativas y desafíos en materia educativa, en un contexto donde la articulación entre comunidad, docentes y autoridades resulta clave para fortalecer la formación de los estudiantes.