La CGT tiene nueva conducción: quiénes integran el «triunvirato»

184343w850h566c.jpg

La CGT eligió a sus nuevas autoridades esta tarde, y el triunvirato quedó conformado por Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio), quienes serán los tres cotitulares . El mandato será hasta 2029 .

Ganó por gran mayoría la continuidad del triunvirato. Sectores como los de Luis Barrionuevo (gastronómicos) y Abel Furlán (metalúrgicos) no se mostraron del todo de acuaerdo con algunos nombres y amenazaron con armar una lista alternativa o boicotear la elección.

En la Secretaría Gremial estará Osvaldo Lobato; en la Secretaría de Relaciones Internacionales, Gerardo Martínez; y en la Secretaría de Interior, Héctor Daer, entre otros de los cargos.

La nueva conducción deberá afrontar las negocicaciones por la reforma laboral que busca aprobar el Gobierno nacional, y que los anteriores secretarios rechazaron.

