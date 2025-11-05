Margarita Belén: el municipio entregó nueva indumentaria al personal administrativo

577796386_1244289167718367_1271357178316873691_n

El intendente Javier Martínez encabezó la entrega junto a funcionarios y concejales. Destacó el compromiso de los trabajadores municipales en un contexto económico complejo.

Margarita Belén – El intendente Javier Martínez encabezó este martes la entrega de nueva indumentaria al personal administrativo del municipio, en el marco de una política de acompañamiento y reconocimiento al personal comunal.

El acto contó con la presencia de la secretaria de Gobierno, Dra. María de los Ángeles Fretes, y los concejales Abatte y Machuca, quienes acompañaron la distribución de las nuevas chombas institucionales destinadas a todos los empleados del área administrativa.

“Valoramos y reivindicamos siempre el rol de nuestros trabajadores municipales. Seguimos invirtiendo y cumpliendo con nuestra familia municipal, a pesar del difícil momento económico que vivimos”, expresó el jefe comunal.

Martínez destacó que esta acción forma parte de una línea de fortalecimiento institucional y mejora en las condiciones laborales, que busca reconocer el esfuerzo cotidiano del personal municipal y fomentar el sentido de pertenencia dentro de la administración pública local.

 

