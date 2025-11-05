Marcelo Gallardo renovó un año más con River

9342w850h630c.jpg

Marcelo Gallardo renovó su contrato con River hasta diciembre del 2026. Lo anunción en una conferencia de prensa junto al presidente Stefano Di Carlo .

«Venimos a anunciar que hemos acordado extender el vínculo contractual de Marcelo Gallardo como entrenador de River Plate hasta diciembre de 2026», señaló Di Carlo.

Por su parte, Gallardo indicó: «Principalmente agradecerle a Stefano y a la comisión directiva. Es un momento de adversidad deportiva, que River a lo largo de su historia ha atravesado muchísimas. No estamos ajenos a la realidad. Conocemos cuál es y que los objetivos este año no fueron como hubiésemos querido que salga. Una mención especial a todos aquellos hinchas que se manifiestan genuinamente con un apoyo incondicional. Eso es un símbolo que hay que reconocer. Tengo las convicciones necesarias para redoblar la apuesta».

River viene de quedar eliminado de la Copa Argentina frente a Independiente Rivadavia en la semifinal de la Copa Argentina y de la Copa Libertadores frente a Palmeiras, en los cuartos de final. Con la renovación, la Comisión Directiva puso su confianza en el Muñeco, para que le cambie la cara al equipo el próximo año.

Más Noticias

20251105135323

Carlos Verza pelea el campeonato en Quads este fin de semana en el Rally Raid «La Encrucijada»en Mendoza.

WhatsApp Image 2025-11-05 at 08.26.10

Hóckey: Por primera vez en su historia, Regatas estará en el Campeonato Regional “Sub19 Damas” a disputarse en Rosario

WhatsApp Image 2025-11-05 at 07.46.27

ABR/ Primera: Don Bosco sufrió pero logró cerrar y adelantarse en la serie de cuartos

Te pueden interesar

184343w850h566c.jpg

La CGT tiene nueva conducción: quiénes integran el «triunvirato»

9342w850h630c.jpg

Marcelo Gallardo renovó un año más con River

Secuencia 02.00_00_00_00.Imagen fija009

La reconstrucción fílmica complica aún más a César Sena y revela la presencia de Fabiana González y su hermana previo al crimen

606035

Negocio inédito: startup usa restos de pescado que iban a la basura para crear medicamentos regenerativos

CCN-1024x768

Acción y comedias en el cine gratuito del CCN