Marcelo Gallardo renovó un año más con River

Marcelo Gallardo renovó su contrato con River hasta diciembre del 2026. Lo anunción en una conferencia de prensa junto al presidente Stefano Di Carlo .

«Venimos a anunciar que hemos acordado extender el vínculo contractual de Marcelo Gallardo como entrenador de River Plate hasta diciembre de 2026», señaló Di Carlo.

Por su parte, Gallardo indicó: «Principalmente agradecerle a Stefano y a la comisión directiva. Es un momento de adversidad deportiva, que River a lo largo de su historia ha atravesado muchísimas. No estamos ajenos a la realidad. Conocemos cuál es y que los objetivos este año no fueron como hubiésemos querido que salga. Una mención especial a todos aquellos hinchas que se manifiestan genuinamente con un apoyo incondicional. Eso es un símbolo que hay que reconocer. Tengo las convicciones necesarias para redoblar la apuesta».

River viene de quedar eliminado de la Copa Argentina frente a Independiente Rivadavia en la semifinal de la Copa Argentina y de la Copa Libertadores frente a Palmeiras, en los cuartos de final. Con la renovación, la Comisión Directiva puso su confianza en el Muñeco, para que le cambie la cara al equipo el próximo año.