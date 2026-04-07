La Casa de las Culturas de Las Breñas presenta su propuesta de talleres y espacios culturales 2026

La Casa de las Culturas (Av. de los Inmigrantes 932), dependiente del Instituto de Cultura del Chaco, invita a la comunidad breñense a participar de su amplia propuesta de talleres, laboratorios creativos y espacios culturales destinados a adolescentes, jóvenes y adultos.

Entre las actividades destacadas se encuentra el Laboratorio Creativo “Palabra e Imagen – Territorios que se encuentran”, que dará inicio el próximo 8 de abril. La propuesta se dictará en dos turnos a elección: lunes y miércoles de 9 a 10:30 hs, y de 18:30 a 20 hs, generando un espacio de cruce entre lenguajes artísticos y exploración creativa.

Asimismo, continúa en funcionamiento el Espacio de Lectura. Palabra–Territorio: Literatura, identidad y memoria en trama, un ámbito permanente abierto a la comunidad que promueve el acceso libre a material bibliográfico y actividades vinculadas a fechas significativas o demandas institucionales. El espacio funciona de lunes a viernes de 8 a 12 hs y de 17:30 a 20 hs.

En el campo de las artes escénicas, se desarrolla el laboratorio “Movimientos que narran: creación escénica en danza y teatro”, con encuentros los miércoles y viernes de 20 a 22 hs. Si bien la inscripción general ya se encuentra cerrada, aún quedan vacantes disponibles para bailarines varones que podrán incorporarse hasta el viernes 10 de abril.

La agenda cultural se complementa con Escenario Abierto, un ciclo de música en vivo que busca fortalecer la escena local y regional, brindando un espacio accesible y dinámico para músicos y músicas. En este marco, el sábado 11 de abril a partir de las 21 hs se llevará a cabo el festival solidario “Todos por Emily”, con la participación de artistas invitados.

Por otra parte, se realizará el taller “Fotografía básica con celular”, una propuesta orientada a explorar la comunicación visual y la creatividad artística a través de dispositivos móviles. El taller se desarrollará el sábado 11 de abril, en dos encuentros: de 10 a 12 hs y de 14 a 16 hs, en la sede del centro cultural.

La capacitación abordará contenidos básicos de fotografía, técnicas de captura y una instancia de devolución colectiva sobre las producciones realizadas por los participantes, incluyendo análisis de errores, desafíos y nuevas posibilidades creativas.

El taller está destinado a mayores de 18 años, con un cupo máximo de 20 personas (menores hasta 13 años podrán participar acompañados por un adulto). Como requisito, se solicita contar con un teléfono celular con cámara, batería suficiente y espacio de almacenamiento disponible.

De esta manera, la Casa de las Culturas reafirma su compromiso con la promoción del arte, la formación y el acceso a la cultura en la comunidad de Las Breñas, consolidándose como un espacio de encuentro, expresión y construcción colectiva.

Para más información e inscripciones, dirigirse a la sede de la institución.