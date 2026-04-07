Identidad, oficios y comunidad en los talleres del Centro Cultural Leopoldo Marechal

El Centro Cultural Leopoldo Marechal del Instituto de Cultura del Chaco, invita a la comunidad a participar de su variada oferta de talleres y actividades para el mes de abril. Con un fuerte enfoque en la revalorización de las culturas originarias, el cuidado del ambiente y el desarrollo personal, el espacio se consolida como un punto de encuentro y formación en la región.

Para inscribirse u obtener más información sobre cualquiera de las propuestas se puede contactar con las redes sociales del C. C. Leopoldo Marchal en Facebook e Instagram o presencialmente en su sede de Pellegrini 272.

Lenguas y Saberes Ancestrales

Lengua Guaraní: Un espacio para aprender fonética, lecto-escritura y poner en valor las expresiones artísticas de la cultura paraguaya y su raíz guaraní, fomentando la identidad regional y el perfil cultural de la casa.

Días: Lunes y miércoles, de 17:00 a 19:00 hs.

Tallerista: Norma Alicia López.

Alfarería Qom: Taller enfocado en la transmisión cultural y la historia de nuestras comunidades indígenas a través del trabajo con el barro. Las artesanías se presentan aquí como una forma de transmisión cultural, permitiendo a los participantes conocer la historia y las formas de trabajo de cada pueblo.

Días: Miércoles, de 17:00 a 20:00 hs.

Tallerista: Axel Francia.

Cestería Qom «Tejer-Pensar»: Espacio para aprender técnicas ancestrales con fibras naturales (palma y totora) pero también para “sentipensar”: vivir y pensar con el corazón y la mente en armonía. Vincula a los participantes con el monte chaqueño y promueve el respeto por los ciclos biológicos de la naturaleza.

Coordinación: Equipo del CCLM.

Oficios, Deporte y Salud Integral

Customización y Costura: Un taller que promueve la reutilización textil para reducir el impacto ambiental. Enseña técnicas de costura, moldería y reparación de prendas, fomentando la creatividad y la autoestima como motores de bienestar personal.

Talleristas: Alicia Codutti y Carla Gili.

Taekwondo: Espacio que promueve la transmisión de valores sociales a través del deporte y contribuye a recuperar el valor social de los centros culturales como ámbitos de formación integral.

Días: Martes y jueves, de 17:30 a 20:00 hs.

Destinatarios: Público en general.

Cuidar el Ser para transformar el Hacer: Encuentros de salud integral y gestión emocional para fortalecer el tejido social y el crecimiento personal. Brinda herramientas para reconocer y gestionar las emociones en un entorno saludable.

Días: Martes (2 horas por sesión).

Organiza: Fundación Dulces Sueños.