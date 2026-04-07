Caso Karban: la defensa plantea irregularidades y pone el foco en la validez del proceso

El abogado defensor Matías Jachesky expuso una serie de cuestionamientos técnicos en el marco de la audiencia preliminar del denominado caso Karban, en el que se investiga la muerte de una mujer y tiene como imputado a su propio hermano.

Según explicó el letrado, la estrategia de la defensa ya contemplaba la existencia de irregularidades procesales dentro del expediente. Estas observaciones, señaló, fueron luego advertidas también por la jueza interviniente, Roxana Givogta, quien analizó la causa en detalle al momento de su elevación a juicio.

“El primer paso es verificar si la imputación es correcta, si encuadra en los tipos penales y si las circunstancias de tiempo, modo y lugar están claramente determinadas”, indicó Jachesky. En ese sentido, remarcó que cualquier falta de precisión afecta directamente el derecho de defensa del imputado, ya que “nadie puede defenderse de algo que no conoce con claridad”.

Cuestionamientos clave

Entre los principales planteos realizados durante la audiencia, se destacan:

Irregularidades procesales técnicas que, según la defensa, deben resolverse antes de avanzar hacia el juicio.

que, según la defensa, deben resolverse antes de avanzar hacia el juicio. Falta de claridad en la imputación , tanto en la descripción de los hechos como en su encuadre legal.

, tanto en la descripción de los hechos como en su encuadre legal. Problemas de competencia territorial , debido a que el hecho habría ocurrido en una zona limítrofe entre dos jurisdicciones judiciales, lo que abre el debate sobre qué circunscripción debe intervenir.

, debido a que el hecho habría ocurrido en una zona limítrofe entre dos jurisdicciones judiciales, lo que abre el debate sobre qué circunscripción debe intervenir. Garantías constitucionales, eje central de la defensa, que insiste en la necesidad de un proceso ajustado estrictamente a derecho.

Sobre este último punto, el abogado fue enfático: “Ser garantista es trabajar con la Constitución en la mano”. Así, defendió el rol del derecho penal como herramienta para asegurar un juicio justo, más allá de la gravedad del hecho investigado.

Juicio por jurados

El caso avanzará bajo la modalidad de juicio por jurados, lo que implica que ciudadanos comunes deberán evaluar la prueba y determinar la responsabilidad del acusado. En ese contexto, Jachesky subrayó la importancia de que los hechos estén claramente definidos para que el jurado pueda comprender qué debe juzgar.

Asimismo, evitó pronunciarse sobre la culpabilidad de su defendido, aunque confirmó que la postura del imputado, Renzo Karban, es de inocencia, tal como consta en el expediente.

Lo que viene

La audiencia preliminar continuará en las próximas jornadas y será clave para definir si la causa está en condiciones de avanzar a juicio o si debe retroceder a instancias anteriores para subsanar las irregularidades señaladas.

El desarrollo del caso pone en debate no solo los hechos investigados, sino también el funcionamiento del sistema judicial y la necesidad de garantizar procesos transparentes y respetuosos de los derechos constitucionales.