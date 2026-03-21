La cantante Flopa Suksdorf abrirá la temporada musical de la Casa de las Culturas

El viernes 27 de marzo, a las 21:30, en el Auditorio de Casa de las Culturas (Marcelo T. de Alvear 90) se presentará la cantante Flopa Suksdorf (Paraná), acompañada de grandes músicos. De este modo, la Casa abrirá su temporada 2026 que promete una agenda cargada para este año.

Flopa estará acompañada por Sebastián López (Santa Fe) en guitarra y arreglos; Martín Portella (Reconquista) en saxo; Federico Tomadin (Reconquista) en batería, y Nahuel Lenardon (Paraná) en contrabajo. Como invitados especiales actuará el Dúo Vado (Marta Toledo y Fernando Gualin).

Flopa Suksdorf en concierto llega con un destacado grupo de músicos para compartir un viaje sonoro que recorre el repertorio afroamericano y latinoamericano, donde la improvisación, la voz como instrumento y el cancionero en español, inglés y portugués se encuentran en una propuesta única.

Las entradas tienen un costo de $22000 la general, y $12000 para alumnos de talleres. Pueden adquirirse en https://butacauno.com.ar/funciones/30350-flopa-suksdorf—resistencia, o boletería de la Casa de las Culturas de martes a sábados, de 17 a 21 horas.

Talleres especiales

Además, ese mismo viernes los músicos ofrecerán talleres especiales para público en general. El taller “Lenguaje y conceptos organizativos del discurso en la improvisación”, dictado por Sebastián López, será de 16 a 18:30 y tiene un costo de $25000.

Será un espacio para explorar la improvisación musical desde el lenguaje, con ejercicios prácticos, escucha activa y herramientas para construir y desarrollar el discurso improvisado.

Inscripción: https://forms.gle/qGiWaWUebdAWgCjR9

Mientras que el taller “La voz como instrumento”, dictado por Flopa Suksdorf, será de 16 a 18:30, con un costo también de $25000 por persona. La propuesta busca generar un encuentro de exploración vocal donde se trabajará ritmo, melodía, armonía y comunicación a través de ejercicios guiados e improvisación en ensamble.

Inscripción: https://forms.gle/bgxNMVJXQtis8vq7A

Para más información consultar por mail a: areamusicadelchaco@gmail.com, o visitando Instagram en @musicacultura.chaco