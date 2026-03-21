Detuvieron a «Lokín», el «trapito» acusado de empujar a un sereno desde un primer piso

El hombre fue localizado en la zona céntrica y quedó a disposición de la Justicia.

Esta tarde, efectivos de la Comisaría Segunda, junto a personal del Servicio Externo, lograron la aprehensión de un hombre señalado como el presunto autor de una causa por lesiones graves.

El hecho sucedió cuando el implicado habría protagonizado un violento episodio al arrojar desde altura a un sereno, provocándole graves lesiones, motivo por el cual era intensamente buscado.

Tras tareas investigativas, los agentes lograron establecer su identidad y los lugares que frecuentaba, ya que se desplazaba por distintos sectores de la ciudad.

Finalmente, fue demorado en inmediaciones de avenida Juan D. Perón y Alberdi, donde fue identificado y trasladado a la unidad policial. Al momento del procedimiento, el sujeto llevaba consigo una mochila con prendas de vestir coincidentes con las descriptas en la denuncia.

Por disposición de la Fiscalía en turno, se notificó su aprehensión, se procedió al secuestro de los elementos de interés y quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones correspondientes.

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