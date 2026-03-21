Escalandrum vuelve a Resistencia con un homenaje a Piazzolla

El viernes 5 de junio a las 21.30, el Complejo Cultural Guido Miranda (Colón 164) recibirá al prestigioso sexteto de jazz argentino Escalandrum, liderado por Daniel “Pipi” Piazzolla con el espectáculo ”Piazzolla 74”, una propuesta musical que celebra los 27 años de trayectoria del grupo y más de 1000 conciertos alrededor del mundo.

Con un estilo único que fusiona jazz, música argentina y nuevas sonoridades, Escalandrum se ha consolidado como uno de los proyectos más innovadores de la escena contemporánea. En este concierto, el sexteto rinde homenaje a la obra de Astor Piazzolla —abuelo de Pipi — revisitando su repertorio desde una mirada actual, libre e improvisada y recuerda a quien hubiese cumplido 105 años en este 2026.

”Piazzolla 74” propone un recorrido por composiciones emblemáticas del gran maestro del nuevo tango, reinterpretadas con el lenguaje jazzístico y la impronta creativa que caracteriza al grupo.

A lo largo de su carrera, Escalandrum ha llevado su música a escenarios de América, Europa y Asia, participando en prestigiosos festivales internacionales y consolidando una identidad artística propia que dialoga con la tradición y la innovación.

Las entradas ya se encuentran en venta en butacauno.com y en la boletería del teatro de miércoles a sábados de 17 a 21 hs.