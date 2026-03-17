¿Por qué se celebra el Día de San Patricio cada 17 de marzo?

Cada 17 de marzo, millones de personas alrededor del mundo celebran el Día de San Patricio, una fecha que mezcla raíces religiosas, identidad cultural y un fuerte componente festivo. Aunque su origen está en Irlanda, hoy se vive con intensidad en ciudades de distintos continentes.

La conmemoración honra a San Patricio, figura central en la expansión del cristianismo en la isla. Nacido a fines del siglo IV en Britania, fue capturado en su adolescencia por piratas irlandeses y obligado a vivir como esclavo. Tras escapar, decidió regresar años después como misionero, con un rol clave en la evangelización del territorio.

Entre las tradiciones más difundidas aparece la del trébol, que, según la leyenda, utilizaba para explicar la Trinidad cristiana. Con el tiempo, ese símbolo quedó asociado tanto a su figura como a la identidad irlandesa.

El 17 de marzo recuerda el día de su muerte, en el año 461. Durante siglos, la jornada tuvo un carácter estrictamente religioso en Irlanda, con celebraciones centradas en misas y encuentros familiares.

La transformación llegó con la emigración irlandesa, especialmente hacia Estados Unidos, donde la fecha empezó a incorporar desfiles, expresiones culturales y una impronta festiva que terminó por expandirse a nivel global.

De lo religioso a lo popular

Con el paso del tiempo, la celebración sumó elementos que hoy la vuelven reconocible en cualquier parte del mundo. El color verde, la música celta, los duendes y la cerveza forman parte de un imaginario colectivo que va más allá de lo religioso.

En ciudades como Chicago, por ejemplo, es tradición teñir el río de verde, mientras que en distintas capitales se iluminan monumentos y se organizan festivales temáticos.

El verde está profundamente ligado a Irlanda, conocida como la «Isla Esmeralda» por sus paisajes. A eso se suma el peso simbólico del trébol, que terminó de consolidar ese color como emblema de la fecha.

Devoción y pedidos al santo

En el plano religioso, San Patricio es considerado un protector espiritual. La tradición católica lo invoca como intercesor ante dificultades y peligros, a través de oraciones que piden fortaleza, fe y resguardo.

Entre ellas, se destaca la llamada «Oración de San Patricio», transmitida a lo largo de los siglos y aún vigente en comunidades creyentes, donde se invoca la protección divina frente a adversidades tanto físicas como espirituales.

Oración a San Patricio

Cristo conmigo,

Cristo delante mí,

Cristo detrás de mí,

Cristo dentro de mí,

Cristo debajo mí,

Cristo sobre mí,

Cristo a mi derecha,

Cristo a mi izquierda,

Cristo cuando me acuesto,

Cristo cuando me siento,

Cristo cuando me levanto,

Cristo en la anchura,

Cristo en la longitud,

Cristo en la altura.

Cristo en el corazón de todo hombre que piensa en mí,

Cristo en la boca de todo hombre que hable de mí,

Cristo en los ojos de todos los que me ven,

Cristo en los oídos de todos los que me escuchan.