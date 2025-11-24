La Argentina acordó con EE.UU. agilizar los procesos en la Aduana

La Argentina firmó un convenio de cooperación con los Estados Unidos que apunta a agilizar los procesos aduaneros, reforzar los controles y mejorar el intercambio de datos sensibles sobre operaciones de comercio exterior.

El acuerdo fue firmado en Washington por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP).

«Firmamos un convenio de cooperación con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP), un paso clave para profundizar la modernización, la digitalización y la automatización de los procesos aduaneros entre ambos países», informó oficialmente el organismo tributario.

Desde la ARCA destacaron que el entendimiento permitirá «fortalecer la coordinación bilateral, potenciar la detección temprana de amenazas y combatir delitos transnacionales», además de alinear los procedimientos nacionales con los estándares de la Organización Mundial de Aduanas.

El convenio firmaron en Washington incluye un esquema de cooperación técnica y operativa que, según ARCA, ayudará a reducir tiempos logísticos, mejorar la competitividad del sector privado y avanzar hacia una Aduana totalmente digital, sin trámites presenciales ni documentación en papel.