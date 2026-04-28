Programa habitacional AXI continuará de forma privada tras cambios en su implementación

El desarrollador Mariano Lugo brindó precisiones sobre la continuidad del programa habitacional AXI, luego de modificaciones en su modalidad de implementación que generaron dudas entre los interesados.

Según explicó, inicialmente la inscripción estaba prevista con fecha límite el 14, pero inconvenientes técnicos en el sistema obligaron a postergar el proceso. Posteriormente, el Instituto de Vivienda resolvió canalizar la propuesta a través de una fiduciaria, utilizando el esquema del programa “Más Raíz”, que ya cuenta con experiencia en proyectos similares junto a desarrolladores privados.

Sin embargo, Lugo confirmó que su empresa decidió avanzar por fuera de ese esquema. “Nosotros contamos con terrenos propios con infraestructura y financiamiento propio, lo que nos permite avanzar de manera independiente y agilizar los tiempos”, señaló.

En ese sentido, indicó que el objetivo principal de la participación inicial junto al Instituto de Vivienda fue darle mayor visibilidad al proyecto y acercar una alternativa habitacional accesible. “Eso se logró rápidamente, ya que en el primer día se registraron más de 200 inscriptos”, destacó.

El programa AXI propone un modelo diferente al tradicional, ya que no requiere entrega inicial y ofrece financiación de hasta 180 meses, facilitando el acceso a la vivienda a un mayor número de familias.

Las inscripciones continúan abiertas a través del sitio web oficial, donde los interesados deben completar sus datos y cargar documentación para ser evaluados mediante un sistema de scoring. En función de ese análisis, se determinará la posibilidad de acceder al programa.

Además, Lugo aclaró que, a diferencia de otros planes, no existe restricción para quienes ya poseen una vivienda. “Cualquier persona puede inscribirse, siempre que cumpla con los requisitos económicos para afrontar la cuota”, afirmó.

Por último, no descartó que en futuras etapas se retome algún tipo de articulación con organismos públicos o fiduciarias, aunque por el momento el desarrollo continuará de manera privada para acelerar su ejecución.