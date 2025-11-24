Una hombre murió tras el derrumbe de un tinglado en el centro de General San Martín

650723w850h478c.jpg

En la tarde de este lunes , alrededor de las 17:25, se produjo el derrumbe de un salón en la intersección de Saavedra y 9 de Julio, en pleno centro de General San Martín.

Bomberos acudieron de inmediato con las unidades Autobomba A-6 y PT-357, tras el aviso recibido por la Sala de Emergencias 911. Al llegar, constataron que una persona había quedado atrapada bajo los escombros. El inmueble era usado para el funcionamiento de un taller mecánico y salón de baile, según precisaron fuentes .

Personal de Salud Pública confirmó el fallecimiento de David Emanuel Villalba, de 34 años,  quien fue identificado en el lugar.

La zona permanece acordonada mientras continúan las tareas de prevención y seguridad.

