Colonia Aborigen: una riña dejó a un joven herido y un detenido

Un enfrentamiento entre vecinos en la Chacra 62 de Quitilipi terminó con un joven de 25 años hospitalizado con múltiples heridas de arma blanca y otro hombre identificado y notificado en libertad.

Según el informe policial, el episodio ocurrió este domingo por la noche, cuando el herido ingresó al Hospital de Quitilipi con cortes en distintas partes del cuerpo. Allí, relató a la Policía que había mantenido una riña con su vecino —identificado como V. G.— quien lo habría atacado con un cuchillo. A pesar de las lesiones, el joven manifestó que no quería accionar penalmente.

A su vez, el médico de turno constató heridas cortantes varias, que requirieron suturas, limpieza y tratamiento antibiótico.

Pese a la negativa inicial de la víctima, la Policía llevó adelante las actuaciones correspondientes, y realizó un relevamiento en la zona junto a personal motorizado del COM.

En ese marco, los vecinos afirmaron que el joven herido es conocido por cometer ilícitos y que, minutos antes de la riña, habría intentado sustraer pertenencias del presunto agresor. Según esos testimonios, el hombre se defendió utilizando un cuchillo.

Con esta información, los efectivos procedieron a identificar y conducir a V. D. G., de 44 años. En el lugar secuestraron una funda de cuero y un cuchillo con una hoja de unos 15 centímetros.

Además, el propio hombre presentó un escrito formalizando la acción penal contra el lesionado, mientras los vecinos ratificaban la secuencia de los hechos.