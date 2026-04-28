Investigan un tiroteo dentro de una comisaría en Colonias Unidas: hay un policía herido

Un grave episodio ocurrió durante la madrugada en una dependencia policial de Colonias Unidas, donde un efectivo efectuó varios disparos contra la guardia de prevención, dejando como saldo a otro agente herido.

El hecho fue confirmado por el jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, quien precisó que el incidente se registró alrededor de las 4:30 de la mañana. Según los primeros datos, un oficial ayudante realizó al menos ocho disparos por motivos que aún se encuentran bajo investigación.

Como consecuencia, un agente —identificado con el apellido Gómez— resultó herido en uno de sus brazos y fue trasladado al Hospital Perrando, donde permanece en cirugía. De acuerdo a lo informado, se encuentra fuera de peligro.

Tras el hecho, intervino el Órgano de Control Institucional, que inició un sumario administrativo para esclarecer lo sucedido. Además, se dio intervención a la Fiscalía de General San Martín y al Gabinete Científico, que trabajan en la recolección de pruebas.

Desde la fuerza indicaron que se trataría de un conflicto interno entre los efectivos involucrados, aunque aún no se conocen los detalles que desencadenaron el ataque. La investigación se encuentra en una etapa preliminar y se espera que en las próximas horas se brinden mayores precisiones sobre el caso.