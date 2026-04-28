Nuevos cambios en el gabinete: asumieron subsecretarios en el Ministerio de Gobierno

En el marco de un nuevo reordenamiento del gabinete provincial, el ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, Carim Peche, tomó juramento este lunes a dos nuevos funcionarios.

Se trata de Sebastián Lazzarini, quien asumió como subsecretario de Gobierno, y de Francisco Romero Castelán, designado al frente de la Subsecretaría de Trabajo, Capacitación y Empleo.

Las designaciones se dan en el contexto de una serie de modificaciones impulsadas por la gestión del gobernador Leandro Zdero, con el objetivo de reorganizar áreas clave del Ejecutivo provincial.

Desde el Ministerio destacaron la importancia de fortalecer el trabajo institucional y avanzar en una gestión más dinámica, con foco en la articulación entre áreas y la respuesta a las demandas sociales y laborales.

Con estos cambios, el Gobierno provincial continúa ajustando su estructura, en línea con las prioridades de gestión y los desafíos actuales de la provincia.