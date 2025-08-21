La Apicultura Chaqueña Contará Con Herramientas De Financiamiento

Producción y Fiduciaria acuerdan financiamiento para impulsar la apicultura chaqueña.

El ministro de Producción y Desarrollo Económico Sostenible, Oscar Dudik, junto a su equipo de trabajo, recibieron a representantes de la Fiduciaria del Norte con el objetivo de definir mecanismos de financiamiento para el sector apícola de la provincia.

“El financiamiento es una herramienta clave para potenciar a los productores y dar un salto de calidad en un sector que tiene gran proyección a nivel nacional e internacional”, destacó Dudik, quien subrayó la importancia del trabajo articulado entre el Estado y las entidades financieras para brindar soluciones concretas al sector productivo. El encuentro permitió avanzar en los lineamientos del programa de asistencia financiera que será canalizado con recursos del Consejo Federal de Inversiones (CFI), orientado a fortalecer la producción de miel chaqueña y consolidar la cadena de valor apícola.

 

La operatoria proyectada se instrumentará bajo un esquema de fideicomiso, donde además los productores, intervendrán las asociaciones o cooperativas que los nuclean, los comercializadores y la Fiduciaria del Norte.

Inicialmente, los recursos económicos surgen del recupero de creditos otorgados, en operatorias de similares características, en años anteriores.

Con esta iniciativa, el Gobierno del Chaco reafirma su compromiso con el crecimiento de la apicultura chaqueña, un sector que no solo genera empleo en el interior provincial, sino que abre oportunidades de exportación y posicionamiento en nuevos mercados.

