Operativo antidrogas en Pampa del Indio: dos detenidos y secuestro de cocaína, marihuana, armas y dinero en efectivo

La Dirección General de Consumos Problemáticos, a través de la Dirección de Antinarcóticos y la División Drogas General San Martín, llevó adelante un importante operativo de allanamientos en Pampa del Indio, que dejó como resultado la detención de dos hombres y el secuestro de drogas, armas, dinero en efectivo y elementos vinculados al fraccionamiento y comercialización de estupefacientes.

El procedimiento

El operativo se desarrolló el 21 de agosto de 2025, entre las 13:50 y las 17:00 horas, en cumplimiento de órdenes judiciales libradas por el Juzgado de Garantías de la V Circunscripción, a cargo del Dr. Luis Eugenio Allende (subrogante), y con intervención de la Fiscalía de Investigación Antidrogas N° 2, bajo la dirección de la Dra. Ana Mariángeles Benítez.

Efectivos especializados realizaron tres allanamientos simultáneos en diferentes domicilios de la localidad, acompañados por personal de Infantería y de la Comisaría de Pampa del Indio, quienes garantizaron la seguridad externa durante los procedimientos.

Resultados de los allanamientos

🔹 Primer domicilio (Barrio Pueblo Viejo, Quinta 29):

Secuestro de 20 envoltorios de marihuana (40 gramos), 18 envoltorios de cocaína (10 gramos), un envoltorio adicional con ínfima cantidad de marihuana, un celular Motorola, una balanza de precisión, 27 bolsas de polietileno y dinero en efectivo por $37.400 .

Secuestro impostergable de un arma de fabricación casera tipo “tumbera” , lo que derivó en una causa paralela por tenencia ilegal de arma de fuego (art. 189 bis CPA).

Detenido: Sebastián Leonardo Rivero, 20 años, jornalero.

🔹 Segundo domicilio (Barrio Pueblo Viejo, Quinta 29 – segunda vivienda):

El allanamiento arrojó resultado negativo, sin secuestros ni detenciones.

🔹 Tercer domicilio (Barrio Itatí, Pampa del Indio):

Secuestro de un trozo compacto de cocaína (41 gramos) , un cigarrillo armado con marihuana (0,5 grs.), un celular Samsung A05, una balanza de precisión, dos tijeras y recortes de polietileno, además de la suma de $298.950 en efectivo .

Detenido: Ramón Fernando Romero, 34 años, jornalero.

Situación judicial de los detenidos

Ambos sujetos fueron notificados de su aprehensión por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737 y quedaron alojados en la Comisaría local a disposición de la Justicia.

En el caso de Rivero, la Fiscalía de Investigación Penal N° 2, a cargo de la Dra. Andrea Yolanda Langellotti, también dispuso su notificación en libertad por la causa vinculada al hallazgo del arma de fuego casera, caratulada como supuesta infracción al artículo 189 bis del Código Penal.

Autoridades presentes

El operativo estuvo supervisado por el Crio. Insp. Pablo José Zanier, Director de Antinarcóticos, el Crio. Insp. Iván Basiniani, Jefe del Departamento Antinarcóticos Interior, y el Crio. Ppal. Darío Luis Caballero, Jefe del Departamento Antinarcóticos Metropolitana. La coordinación general fue llevada adelante por el Comisario Hernán Pedro Gómez, Jefe de la División Operaciones Drogas Interior General San Martín.

Un paso más en la lucha contra el narcotráfico

Desde la fuerza policial remarcaron la importancia de estos procedimientos, que permiten desarticular puntos de venta de estupefacientes en el interior provincial y sacar de circulación drogas listas para su comercialización, además de armas que representan un peligro para la comunidad.