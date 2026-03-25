La APA trabaja en el saneamiento de canales para optimizar áreas productivas

La Administración Provincial del Agua (APA) saneó más de 11 kilómetros de canales rurales del departamento Comandante Fernández, en el centro de la provincia, beneficiando de manera directa a unas 20.000 hectáreas productivas.

Las intervenciones permiten optimizar el escurrimiento del exceso de agua de lluvia y mejorar las condiciones para el desarrollo agropecuario en la zona, informaron desde el organismo.

Los trabajos, que se realizaron en articulación con Vialidad Provincial y con la colaboración de productores locales, se ejecutaron en los canales Bajo Hondo Grande y Bajo Hondo Chico, e incluyeron limpieza, profundización y ensanchamiento de los canales, además de la adecuación hidráulica de alcantarillas, lo que incrementa la capacidad de drenaje frente a precipitaciones intensas.

Desde la APA indicaron que estas obras forman parte de un plan estratégico de intervención en el interior provincial, orientado al manejo integral de los recursos hídricos.

En ese marco, el presidente de la APA, Jorge Pilar, afirmó que «el uso ordenado y eficiente del agua es una condición indispensable para el crecimiento productivo», y subrayó la necesidad de avanzar hacia un modelo sostenible.

Las tareas se concentraron en el tramo comprendido desde el sur de la Colonia Cerveza Helada hasta la Ruta Nacional Nº 95. Allí se intervino sobre 9,2 kilómetros del canal Bajo Hondo Grande y 1,8 kilómetros del Bajo Hondo Chico, mejorando la pendiente y profundidad para optimizar el flujo hídrico y facilitar la evacuación de excedentes.