Docentes: ya están las listas provisorias para Nivel Secundario

El Ministerio de Educación, a través de la Junta de Clasificación de Nivel Secundario – Sede Resistencia, informó que ya se encuentran publicadas las listas provisorias de Titulares 2026.

Las mismas pueden consultarse en el sitio web oficial de la Junta, juntanivelsecundarioresistencia.blogspot.com, y también a través de la aplicación SIE disponible en Tu Gobierno Digital.

Desde el organismo indicaron que el período de tachas se extenderá hasta el 9 de abril inclusive. Durante ese plazo, los docentes podrán realizar reclamos o solicitar correcciones en caso de detectar errores en su situación.

Para efectuar consultas o presentar reclamos, los interesados deberán comunicarse al correo electrónico tachasecundariaresistencia@gmail.com.

Finalmente, desde la cartera educativa remarcaron la importancia de que los docentes verifiquen sus datos dentro de los plazos establecidos, a fin de garantizar la correcta confección de las listas definitivas.