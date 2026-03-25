Docentes: ya están las listas provisorias para Nivel Secundario

185205w850h598c.jpg (1)

El Ministerio de Educación, a través de la Junta de Clasificación de Nivel Secundario – Sede Resistencia, informó que ya se encuentran publicadas las listas provisorias de Titulares 2026.

Las mismas pueden consultarse en el sitio web oficial de la Junta, juntanivelsecundarioresistencia.blogspot.com, y también a través de la aplicación SIE disponible en Tu Gobierno Digital.

Desde el organismo indicaron que el período de tachas se extenderá hasta el 9 de abril inclusive. Durante ese plazo, los docentes podrán realizar reclamos o solicitar correcciones en caso de detectar errores en su situación.

Para efectuar consultas o presentar reclamos, los interesados deberán comunicarse al correo electrónico tachasecundariaresistencia@gmail.com.

Finalmente, desde la cartera educativa remarcaron la importancia de que los docentes verifiquen sus datos dentro de los plazos establecidos, a fin de garantizar la correcta confección de las listas definitivas.

Internacionales

189160w850h567c.jpg

Abrió sus puertas la nueva fábrica de alfajores «Mood»

546858_grande

Apartaron al director de la escuela donde iba la alumna que se quitó la vida

Arzobispo-Ramon-Dus-800x310

Semana Santa en Resistencia: monseñor Ramón Dus destacó el valor espiritual y cultural del ciclo “Vivir la Semana Santa”