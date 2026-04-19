Martínez recorrió el Impenetrable y destacó la importancia de “escuchar cada realidad”

El intendente de Margarita Belén, Javier Martínez, realizó una recorrida por distintas localidades del Impenetrable chaqueño, donde mantuvo encuentros con vecinos, dirigentes y autoridades locales.

La actividad incluyó visitas a Miraflores, El Espinillo y Villa Río Bermejito, donde el jefe comunal agradeció el recibimiento y destacó la importancia de recorrer el territorio para conocer de primera mano las necesidades de cada comunidad.

“Es muy importante poder recorrer de punta a punta nuestro Chaco profundo, conocer la realidad de cada lugar, sus necesidades, su gente, sus costumbres y su cultura”, expresó.

Durante los encuentros, Martínez señaló que además de compartir experiencias, el objetivo fue escuchar a los vecinos y reflexionar sobre los desafíos que enfrenta la región. En ese sentido, planteó la necesidad de transformar las dificultades en oportunidades de desarrollo.

“Seguimos recorriendo cada rincón de la provincia, convencidos de que el contacto directo con la gente es fundamental para construir respuestas y pensar un futuro mejor”, sostuvo.

Las recorridas forman parte de una agenda territorial que busca fortalecer el vínculo con las comunidades del interior y relevar demandas en distintas zonas del Impenetrable chaqueño.