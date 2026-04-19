Fontana: jornada recreativa por el Día del Aborigen Americano en el barrio Banderas Argentinas

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La Municipalidad de Fontana llevó adelante una jornada deportiva y recreativa en el barrio Banderas Argentinas, en el marco de la conmemoración del Día del Aborigen Americano.

La actividad estuvo destinada a niños y niñas de la comunidad, quienes participaron de juegos y encuentros de fútbol infantil en un ambiente de integración, promoviendo el respeto por las raíces culturales y el fortalecimiento del vínculo comunitario.

El evento contó con la presencia de funcionarios municipales, profesores del Instituto del Deporte Chaqueño y la participación de Vanesa Pereira, en representación del programa provincial Ñachec.

Desde el municipio destacaron la importancia de generar estos espacios de encuentro para las infancias, vinculando el deporte con la inclusión, la identidad cultural y el bienestar de las familias.

La jornada se desarrolló en un clima de alegría y participación, reafirmando el compromiso de continuar impulsando actividades comunitarias en distintos barrios de la ciudad.

 

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