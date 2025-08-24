La 61ª Exposición Internacional de Arte tendrá lugar del 9 de mayo al 22 de noviembre de 2026, y el Pabellón Argentino buscará una vez más tener representación en el escenario internacional, bajo la curaduría de Koyo Kouoh. «In Minor Keys» será el eje conceptual que guiará la participación argentina . El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, en colaboración con la Secretaría de Cultura de la Nación y la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, lanzó un Concurso Abierto de Anteproyectos para seleccionar la obra que representará al país en Italia. La convocatoria estará abierta desde el 21 de agosto hasta el 25 de septiembre de 2025. Invita a artistas y curadores a presentar propuestas sobre el lema curatorial propuesto por Kouoh. Esta vez, el Estado no otorgará ningún tipo de ayuda económica. «En particular, declaran que todos y cada uno de los gastos y costos que se deriven por o para la participación serán íntegramente solventados por cada uno de los concursantes,incluyendo al titular del proyecto ganador, aún en el caso, que el Concurso se declarase desierto o se desistiera de su continuación por decisión del Jurado y/o Comité Organizador», según indicaron las Bases y Condiciones. «A tal fin, la decisión de participar o no en el Concurso será bajo la absoluta y exclusiva responsabilidad, riesgo, cargo y costo, de cada participante, sin derecho a reembolso total o parcial de concepto alguno hacia el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, la Secretaría de Cultura de la Nación y/o la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI), en ningún caso ni por ninguna circunstancia», añadieron. Los interesados deberán aceptar estas condiciones y completar el formulario de inscripción correspondiente.
Chaco For Ever salvó un punto sobre la hora, como local, ante Agropecuario, por la fecha 28 de la Primera Nacional, y ahora está octavo en la Zona B, el último puesto de clasificación al Reducido por el segundo ascenso.
El Negro perdía 1 a 0 desde los 16 minutos de juego, con un gol de Rodrigo Mosqueira, en medio de un mal primer tiempo para el local.
Sin embargo, de tanto buscar, con más empuje que juego, llegó al merecido empate, cuando ya se jugaba el sexto minuto de adición, a través de Joaquín Mateo.
Así, el equipo de Ricardo Pancaldo rescató un empate cuando el partido ya parecía perdido, y volvió a sumar después de las últimas dos derrotas (ante Gimnasia de Mendoza y Gimnasia de Jujuy).
Con este resultado, For Ever suma 44 puntos, y quedó octavo en la Zona B, la última ubicación de clasificación al reducido por el segundo ascenso.
En la próxima fecha, el conjunto chaqueño será visitante de San Telmo, el sábado, desde las 15.30.