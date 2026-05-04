Chaco y otras provincias comienzan a organizarse ante la amenaza del Niño

Con los suelos ya comprometidos por lluvias recientes, y ante la posible llegada de un nuevo fenómeno de El Niño para los próximos meses, las provincias de la Cuenca del Plata -entre ellas el Chaco- empezaron a coordinar acciones concretas para anticiparse a potenciales pérdidas productivas.

El encuentro fue en Santa Fe, donde quedó claro que, aunque todavía no hay certezas sobre la intensidad del fenómeno, el margen para la improvisación es cada vez menor.

La próxima reunión será en Corrientes.

El encuentro, organizado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE), reunió a funcionarios de Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Chaco y Misiones, junto a representantes del Gobierno nacional.

El objetivo fue revisar antecedentes, evaluar escenarios y empezar a definir protocolos antes de que el clima imponga condiciones.

El secretario de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Santa Fe, Marcos Escajadillo, planteó el eje central basado en prepararse sin esperar confirmaciones definitivas. «Tenemos que prepararnos, aunque todavía no sabemos cuál será su intensidad», sostuvo.

En ese marco, el funcionario indicó que la provincia ya activó un pedido a municipios y comunas para actualizar sus planes de contingencia, un punto clave si se tiene en cuenta que los impactos más concretos como anegamientos, cortes de caminos rurales, evacuaciones, se gestionan a escala local.

La discusión dejó de ser exclusivamente meteorológica para pasar a ser operativa. Durante la reunión se analizaron las tormentas recientes y los llamados fenómenos convectivos, con la intención de avanzar hacia un protocolo unificado de actuación. El objetivo, según Escajadillo, es «optimizar recursos para brindar una respuesta más rápida y eficaz a los damnificados».

Asimismo, la intención de armar un esquema común con Nación apunta, justamente, a reducir esas fricciones en escenarios críticos.