Abren inscripciones para representar a la Argentina en la Bienal de Venecia 2026

La 61ª Exposición Internacional de Arte tendrá lugar del 9 de mayo al 22 de noviembre de 2026, y el Pabellón Argentino buscará una vez más tener representación en el escenario internacional, bajo la curaduría de Koyo Kouoh. «In Minor Keys» será el eje conceptual que guiará la participación argentina .

El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, en colaboración con la Secretaría de Cultura de la Nación y la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, lanzó un Concurso Abierto de Anteproyectos para seleccionar la obra que representará al país en Italia.

La convocatoria estará abierta desde el 21 de agosto hasta el 25 de septiembre de 2025. Invita a artistas y curadores a presentar propuestas sobre el lema curatorial propuesto por Kouoh.

Esta vez, el Estado no otorgará ningún tipo de ayuda económica. «En particular, declaran que todos y cada uno de los gastos y costos que se deriven por o para la participación serán íntegramente solventados por cada uno de los concursantes,incluyendo al titular del proyecto ganador, aún en el caso, que el Concurso se declarase desierto o se desistiera de su continuación por decisión del Jurado y/o Comité Organizador», según indicaron las Bases y Condiciones.

«A tal fin, la decisión de participar o no en el Concurso será bajo la absoluta y exclusiva responsabilidad, riesgo, cargo y costo, de cada participante, sin derecho a reembolso total o parcial de concepto alguno hacia el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, la Secretaría de Cultura de la Nación y/o la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI), en ningún caso ni por ninguna circunstancia», añadieron.

Los interesados deberán aceptar estas condiciones y completar el formulario de inscripción correspondiente.