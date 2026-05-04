Hallan nuevos restos óseos en zona boscosa en el marco de la causa Gusak.

La Policía del Chaco informó el hallazgo de nuevos restos óseos humanos en una zona boscosa, en el marco de la causa por la desaparición de Nelson David Gusak.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la División Delitos contra las Personas, dependiente de la Dirección de Investigaciones, que se trasladó hasta un sector ubicado en inmediaciones de calle Nicaragua y calle 18. Allí, a unos 1.000 metros hacia el interior del monte, los efectivos retomaron las tareas investigativas en el lugar donde previamente se habían encontrado restos humanos y un cráneo.

Durante la nueva inspección, los agentes lograron ubicar más restos óseos, además de elementos que podrían resultar de interés para la causa. Entre ellos, se hallaron restos similares a cabello, dos rosarios —uno claro y otro oscuro— y una prenda de vestir tipo bóxer, los cuales fueron secuestrados y resguardados por el Gabinete Científico para su posterior análisis.

En el operativo participaron distintas áreas especializadas, incluyendo personal de Canes, Búsqueda de Personas, Bomberos y peritos forenses, junto al ayudante fiscal Víctor Krumel, quienes realizaron las diligencias correspondientes en el lugar.

Según se detalló, se recolectaron un total de siete restos óseos, que serán trasladados al Instituto de Medicina y Ciencias Forenses del Poder Judicial para su análisis e identificación.

Las actuaciones continúan bajo supervisión judicial, con el objetivo de determinar si los restos encontrados corresponden a la persona desaparecida y avanzar en el esclarecimiento del hecho.