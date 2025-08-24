Encontraron a Yenifer Florentín y en el operativo detuvieron a un hombre

La menor de 13 de años era buscada desde el 20 de agosto, luego de ausentarse de su casa. Se investigaba si fue retenida en contra de su voluntad.

Este domingo por la mañana fue encontrada Yenifer Florentín, la joven de 13 años que era buscada desde el 20 de agosto, tras haberse ausentado de su domicilio en Presidencia la Plaza.

La misma había sido vista por última vez en un parque de la localidad, donde fue filmada junto a su novio, de 19 años, que fue detenido luego de que el video se diera a conocer. Además, este tenía en su poder un anillo, que le pertenecía a la adolescente y que fue reconocido por los tutores de la misma.

Ahora, Yenifer fue hallada en la planta urbana de Presidencia de la Plaza, luego de un megaoperativo policial en el cual se controlaron rutas, domicilios y diferentes lugares que la joven solía frecuentar. Durante las diligencias en su hallazgo, detuvieron a un hombre, mayor de edad, y se investiga si esta la tenía retenida en contra de su voluntad.

En cuanto a su salud, primeramente fue encontrada en buen estado y estable, aunque se ordenó que sea revisada por profesionales de la salud para conocer en detalle su aptitud.

Matkovich destacó el accionar policial para hallar a Yenifer Florentín

