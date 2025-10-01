Karina «La Princesita» vuelve a Resistencia y Corrientes

La cantante número uno de la cumbia argentina regresa al NEA para ofrecer un show imperdible. La cita será el viernes 7 de noviembre, a las 22, en el Microestadio del Club Sarmiento de Resistencia y el sábado 8 de noviembre, a las 21, en el Club San Martín de Corrientes.

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de paseshow.com.ar y en el punto de venta oficial ubicado en Audiocenter (Mendoza 765) en Corrientes; y en www.butacauno.com, en Frondizi 33 o en Cuervo Negro (Brown 88), en Resistencia.

Karina comenzó su carrera musical en 2004 y, apenas ocho meses después, ya llenaba el Teatro Gran Rex presentando su disco «Mi sueño». Desde entonces, su carrera fue una seguidilla de éxitos que la posicionaron como la voz femenina más importante de la cumbia argentina.

En 2006 editó «Cosas del amor», con el que obtuvo su segundo Premio Carlos Gardel, y en 2008 repitió el galardón con «Regalo de Dios».

A fines de 2010 lanzó «Con la misma moneda», disco que la hizo ganar su quinto Premio Gardel y la llevó por primera vez al escenario del Luna Park, donde agotó localidades. En paralelo, sumó tres funciones sold out consecutivas en el Teatro Colonial, confirmando su magnetismo con el público.

En 2012, presentó «Tiempo de cambio», con dos de sus grandes himnos: «Fuera» y «No se toca». Ese mismo año volvió al Luna Park, compartiendo escenario con artistas de renombre como Luciano Pereyra. Un año después editó el DVD + CD «Yo sigo cantando», grabado en vivo en ese mismo estadio.

Karina.

El 6 de marzo de 2015, Karina celebró sus «10 Años» de carrera con otro Luna Park a sala llena, donde compartió un momento inolvidable junto a los legendarios Pimpinela. Ese mismo año recibió el Premio Konex como Mejor Artista de la Década, reconocimiento que también obtuvo la histórica agrupación Los Palmeras.

Su versatilidad y calidad vocal la llevaron a presentarse en el Teatro Colón, donde formó parte de Las Elegidas, compartiendo escenario con figuras de la música nacional e internacional, y protagonizando un recordado dúo con Jorge Rojas.

Entre sus lanzamientos recientes se destacan la colaboración con Cazzu, «Con otra», y su participación en «Tu Infeliz» junto a Los Caligaris. Además, su single «Maldito amor» ha sido muy bien recibido por su público.

Karina «La Princesita» no solo llega a la región con todo su legado, sino que lo hace en un momento especialmente vigorizado de su carrera. Actualmente, celebra 20 años en la música con una gira nacional que repasa sus grandes clásicos y también sus novedades.

Con una carrera marcada por la autenticidad, los premios y la conexión con el público, Karina «La Princesita» vuelve para reafirmar por qué es la artista femenina más importante de la cumbia argentina.