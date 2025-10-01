El intendente de El Espinillo denunciará a la exministra Soneira por supuesta adjudicación irregular de tierras originarias

El presidente de la Asociación Comunitaria Meguexosochi e intendente de El Espinillo, Zenón Cuellar, encabezó este lunes una reunión con vecinos de la zona conocida como la 408, en el marco de un creciente conflicto territorial que involucra a un particular identificado como D.H .

Los habitantes denunciaron que D.H., pese a poseer un lote en la 408, avanzó con un alambrado sobre tierras comunitarias, lo que, según ellos, impediría la construcción de un camino de acceso clave para la comunidad.

«Este camino beneficiaría a todos los habitantes de la zona, pero D.H. no permite que continúe la obra, generando un perjuicio colectivo», explicó Cuellar.

El dirigente recordó que ya había radicado una denuncia previa contra el mismo particular, ya que el cerco se ubicaría dentro de las 140 mil hectáreas reconocidas como tierras comunitarias originarias. «Estamos hablando de tierras que pertenecen a todos los miembros de la comunidad. No podemos permitir que se sigan apropiando de lo que nos corresponde por derecho», sostuvo.

En paralelo, Cuellar adelantó que presentará una nueva denuncia en la fiscalía, esta vez contra la exministra de Ambiente y Desarrollo Teritorial, Marta Soneira, a quien acusa de haber manipulado el sistema de Registros Únicos de Beneficiarios (RUB) para entregar ocupaciones en áreas de tierras comunitarias a personas de su entorno político.

«En los últimos días hemos detectado que Marta Soneira entregó RUB de ocupación a varios amigos y compañeros de ella, varios dentro de las 140 mil hectáreas que son tierras comunitarias. Por lo cual, realizaré una nueva denuncia», concluyó.