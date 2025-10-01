JUEGOS NACIONALES: CHACO ABRE SU PARTICIPACIÓN CON MEDALLA DE PLATA EN ATLETISMO

WhatsApp Image 2025-09-30 at 20.36.52

La delegación chaqueña dio inicio a su participación en los Juegos Deportivos Nacionales, tanto en deportes convencionales como adaptados, y logró su primera medalla de plata en atletismo, en la modalidad cross country, con la destacada actuación de Aaron Smith, sub 15, oriundo del paraje Campo Bedogni, localidad de Juan José Castelli.

La delegación chaqueña está presidida por el profesor Fabio Vázquez y está compuesta por 370 personas, entre deportistas, cuerpo técnico del IDCH, entrenadores, médicos y prensa. El primer día de competencia contó con clima soleado y escenarios ideales para el desarrollo de cada disciplina.

Resultados destacados del primer día:
-Atletismo 2000 m “cross country”: Aaron Smith, Sub 15 – Plata
-Beach vóley femenino: Chaco 2 – Mendoza 0
-Beach vóley masculino: Chaco 2 – Tierra del Fuego 0 (segundo partido)
-Rugby femenino: Chaco 31 – Tucumán 0
-Hockey masculino: Chaco 2 – CABA 2, definieron por penales Chaco 5 – CABA 4
-Judo masculino: Dylan Ojeda hasta 53 kg – primero en su zona
-Judo femenino: Daiana Vargas +64 kg – ganó las dos luchas de su zona
Otros deportes, como badminton, básquet 3×3, futsal, tenis de mesa y taekwondo, continúan en competencia, con deportistas chaqueños demostrando esfuerzo y compromiso en cada disciplina.
La delegación chaqueña sigue compitiendo con entusiasmo y dedicación, con el objetivo de representar al Chaco de la mejor manera y sumar nuevas alegrías para la provincia en las jornadas que continúan en Mar del Plata.

Más Noticias

WhatsApp Image 2025-09-30 at 16.50.07

Incendio en un edificio abandonado de 22 pisos en Resistencia: no hubo heridos

WhatsApp Image 2025-09-30 at 16.36.04

Robo en una quiniela de Resistencia: la Policía detuvo al sospechoso y recuperó los elementos sustraídos

556713944_18411261436118184_7789449089744777414_n

Corzuela celebra: Unión y Fuerza gritó campeón en su cancha

Te pueden interesar

556609088_122242993484167010_1327225418317815754_n (1)

Napenay apuesta al desarrollo local con su ladrillería municipal

WhatsApp Image 2025-09-30 at 20.36.52

JUEGOS NACIONALES: CHACO ABRE SU PARTICIPACIÓN CON MEDALLA DE PLATA EN ATLETISMO

156237w850h478c.webp

Karina «La Princesita» vuelve a Resistencia y Corrientes

182894w456h342c.jpg

El intendente de El Espinillo denunciará a la exministra Soneira por supuesta adjudicación irregular de tierras originarias

182901w850h478c.jpg

El Gobierno y la APA firmaron con convenio para la modernización de datos catastrales