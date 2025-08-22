Jurado popular condenó a un hombre por casos de abuso sexual

Un jurado popular en Juan José Castelli declaró culpable al imputado en la causa 1.598/2024-6 por un cargo de abuso sexual con acceso carnal agravado por el aprovechamiento de la convivencia preexistente y dos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo y por el aprovechamiento de la convivencia preexistente.

La decisión unánime se conoció al final del decimocuarto juicio por jurados realizado en la sexta circunscripción judicial, que tuvo como jueza técnica a la camarista Gladis Regosky.

Además, intervinieron el fiscal de Cámara, Carlos Fabricio Calvo; Mario Villafañe como defensor y la querella estuvo a cargo de Otto Spinnenhirn, defensor oficial Nº 2. También participó la Oficina Judicial de Juicio por Jurados, a cargo de Alejandro Pellizzari, con colaboración de los agentes Natalia Morante y Victor Meza.

Las audiencias se realizaron en el edificio de tribunales local durante tres jornadas. El lunes 18 fue la selección del jurado y lectura de instrucciones iniciales. Al día siguiente, llegó el momento de que las partes expusieran los alegatos de apertura y las declaraciones testimoniales. El tercer día comenzó con la declaración del imputado, luego los alegatos de clausura y lectura de instrucciones finales, que dieron paso a la deliberación del jurado previa a alcanzar el veredicto.

Debido a las características de la causa no se proporcionan datos sobre víctima ni victimario.