Anses recuerda que todos sus trámites y gestiones son gratuitas

Anses recuerda que todas las consultas y trámites que se realicen en sus oficinas o de forma virtual son gratuitos y no requieren de intermediarios ni gestores.

Cabe aclarar que, en ningún caso, Anses solicita datos personales, claves o información bancaria de forma telefónica, por correo electrónico, redes sociales ni mensajes de texto.

Toda publicación que circule por fuera del sitio oficial que remita a formularios, correos electrónicos o mensajes de texto, debe desestimarse inmediatamente.

En ese caso se recomienda realizar la denuncia correspondiente, que puede ser anónima, a la Dirección Oficina de Integridad de Anses, desde donde se llevarán a cabo las acciones necesarias.

CANALES OFICIALES HABILITADOS PARA EFECTUAR DENUNCIAS

  • Por la web, ingresando a Mi Anses > Denuncias y Reclamos > Hacer una denuncia.
  • Personalmente en Av. Paseo Colón 329, 5° Piso, CABA, o en la oficina de Anses más cercana.
  • Por escrito, mediante envío de correo postal a Paseo Colón 329, 5° piso, frente, CABA

