Taco Pozo: secuestraron un camión sin documentación en un operativo conjunto

WhatsApp Image 2025-08-22 at 17.25.29 (1)

En la tarde de este viernes, efectivos de la Comisaría de Taco Pozo junto a personal de la Comisaría de Fuerte Esperanza y agentes de Bosques de la Provincia realizaron un operativo en el paraje Rincón Chaqueño, que culminó con el secuestro de un camión que no contaba con la documentación correspondiente.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 14:30 horas, cuando una comisión policial de Taco Pozo, a cargo del sargento primero Víctor Saavedra, solicitó colaboración a efectivos de Fuerte Esperanza, dirigidos por el suboficial principal Risso Patrón Alquímedes, quienes arribaron con móvil policial y dotación completa.

En el lugar también intervino el personal de Bosques de la Provincia, a cargo de Matías Alzina, quien labró el acta de secuestro del rodado por falta de guía forestal. Se trata de un camión Chevrolet sin dominio visible, con acoplado sin marca, que fue trasladado a la Comisaría de Fuerte Esperanza para su resguardo preventivo.

Las autoridades informaron que se prosiguen con las diligencias de rigor y que los equipos policiales continúan con recorridas de prevención en la jurisdicción.

El operativo fue supervisado por el subcomisario Rodrigo Alejandro Flores, jefe de turno de la Comisaría de Taco Pozo.

Más Noticias

WhatsApp Image 2025-08-22 at 12.27.07

Desde Chaco a China: se envió un nuevo contenedor de cuero salado

WhatsApp Image 2025-08-22 at 08.11.48

La Feria De Ciencias Provincial Mostrará 131 Proyectos Escolares Con Enfoque Steam

WhatsApp Image 2025-08-22 at 09.36.11

Confirmaron las fechas de pago para estatales y jubilados del Chaco

Te pueden interesar

WhatsApp Image 2025-08-22 at 17.25.29 (1)

Taco Pozo: secuestraron un camión sin documentación en un operativo conjunto

181398w850h488c.jpg

Jurado popular condenó a un hombre por casos de abuso sexual

180706w850h638c.jpg (1)

Anses recuerda que todos sus trámites y gestiones son gratuitas

181401w850h398c.jpg

Encuentran 5 mil atados de cigarrillos en medio del monte

WhatsApp Image 2025-08-22 at 06.58.58

Resistencia: dos mujeres fueron detenidas tras protagonizar una pelea en pleno centro