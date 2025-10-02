Jubilado de 75 años baleó a un joven que habría intentado entrar a su casa

El herido, de 28 años, fue trasladado al Hospital Perrando bajo custodia policial.

En la madrugada de este jueves, la tranquilidad de un barrio de Resistencia se vio interrumpida por un hecho de violencia. El episodio ocurrió cerca de las 3:00 en la intersección de Carlos Hardy e Ingeniero Schur, donde un jubilado de 75 años efectuó un disparo contra un joven que habría intentado ingresar a su vivienda.

Según el parte policial, el propietario identificado como J.A.L escuchó ruidos en la parte trasera de su domicilio y salió a verificar lo que sucedía. Allí observó a un hombre dentro de la propiedad y, ante la situación, utilizó una pistola calibre 9 mm con la que disparó e impactó en el muslo izquierdo del intruso.

El presunto ladrón, identificado como M.A.B., de 28 años, cayó al suelo y permaneció herido en el lugar hasta la llegada de la Policía. Vecinos alertados por la conmoción también dieron aviso a las autoridades, lo que permitió una rápida intervención. Los efectivos resguardaron la zona y aseguraron el arma utilizada para la agresión.

Minutos después, una ambulancia trasladó al herido al Hospital Julio C. Perrando, donde fue internado y permanece bajo custodia policial. La investigación sigue en curso para determinar las circunstancias del hecho y establecer si se trató de un intento de robo o de otra situación que derivó en el disparo.