Crimen en Makallé: tras allanamientos, encontraron el arma homicida

Este miércoles se llevó a cabo una nueva audiencia en el marco de la causa por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, con momentos de alta tensión entre las partes. La jornada comenzó con el sorteo de los potenciales jurados, primera actividad formal del día en la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia.

Este miércoles, en horas de la tarde, en el marco de la investigación judicial, personal policial realizó dos allanamientos simultáneos en zonas rurales: camino a Colonia Mixta, Puente Filipon y en la Ruta Nacional 16, kilómetro 53.8, aproximadamente.

Durante el procedimiento, autorizado por el Juzgado de Garantías N°3, se logró un hallazgo clave para la causa: el secuestro de una escopeta calibre 12/70 marca Maverik.

El arma contenía un cartucho en recámara sin percutar y otro en el almacén cargador, ambos marca Orbea. Se presume que esta sería la escopeta utilizada en el homicidio.

En cercanías del mismo campo, también fue hallada una linterna negra con detalles rojos, marca Home Ville, además de un cartucho 12/70 (percutado), un taco separador, y otro cartucho sin percutar calibre 28.

Uno de los cartuchos encontrados.

Los elementos serán analizados por el Gabinete Científico para determinar su vinculación con el hecho.

LA INVESTIGACIÓN CONTINÚA

Mientras el presunto autor permanece detenido a disposición de la Justicia, se espera que en los próximos días se avance con las declaraciones testimoniales, pericias balísticas y el análisis de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, secuestradas durante los allanamientos.

La Fiscalía N°13 no descarta nuevas imputaciones ni posibles agravantes en la causa, que por ahora se investiga como «supuesto homicidio», con elementos que podrían configurar un hecho premeditado.