Fontana entregó kits alimenticios a merenderos locales

La Municipalidad de Fontana llevó adelante este miércoles la entrega de kits alimenticios destinados a merenderos de la ciudad, en un acto realizado en el salón de las 80 Viviendas.

La actividad se concretó por disposición del intendente Fernando Cuadra y contó con el acompañamiento de la secretaria de Desarrollo Social, Verónica Pinsker, quien subrayó la importancia del trabajo conjunto entre el Estado y las instituciones comunitarias.

Desde el Ejecutivo municipal agradecieron a los referentes de los merenderos “por su incansable labor y compromiso con la comunidad”, destacando que su tarea constituye “un ejemplo de que juntos podemos hacer la diferencia”.

Asimismo, remarcaron el acompañamiento del gobernador Leandro Zdero, cuyo apoyo, señalaron, “es fundamental para que estas acciones sociales puedan llegar a cada familia de la ciudad”.

Con esta iniciativa, el municipio reafirma su política de cercanía y asistencia directa a los sectores más vulnerables de la localidad.

