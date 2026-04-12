Juanca: Los que repartían plata a los piqueteros hoy aparecen como grandes candidatos

”Pululan candidatos pero a ninguno se le cae una idea”, dijo el exdiputado Juan Carlos Ayala sobre la danza de nombres de potenciales postulantes a la gobernación por el Partido Justicialista.

“Algunos que quieren volver al gobierno no dicen qué hicieron cuando estaban ahí”, dijo, tácitamente pero en obvia alusión al diputado Santiago Pérez Pons, uno de los hombres en carrera por la candidatura gubernamental.

Y en el mismo sentido, disparó: “Al final Tito López tiene razón: nos ensañamos con los piqueteros pero de los funcionarios que le daban la plata están todos sueltos y hoy se presentan como grandes candidatos. Definitivamente acá falta una pata. Que digan lo que hicieron los que estaban antes. Muchos están procesados y esto todavía no se aclaró. Si no, tienen razón los que están presos, porque el Gobierno fue el que les dio la plata. Si vos le abrís la puerta tenés que hacerte cargo”.

Así analizó las declaraciones del dirigente piquetero que, junto a su esposa y sus 3 hijos, enfrenta un juicio por presunto lavado de fondos públicos que recibía en concepto de asistencia social durante el gobierno de Jorge Capitanich. Este miércoles, en la sala de audiencias del Tribunal Oral Federal de Resistencia, Tito preguntó:: “¿Dónde están los empresarios y funcionarios del gobierno anterior, que tendrían que estar en cana, como yo?”.

Para Ayala, esto condiciona las expectativas del peronismo en las elecciones de 2027: “Algunos creen que hay que volver para ser mejores, pero es al revés: tenemos que ser mejores si queremos volver, pero seguimos cometiendo los mismos errores”, sentenció.

Él cree que el peronismo, principalmente su conducción, aún no comprendió por qué perdió las elecciones en 2023 y todas las que le siguieron: “Los chaqueños quieren un cambio y nosotros salimos todos los días a ofrecerle lo mismo”.

Fuentes HDP