Chaco participó del Encuentro Federal de Mujeres para el Desarrollo en Buenos Aires

Buenos Aires. La provincia del Chaco estuvo representada en el Encuentro Federal de Mujeres para el Desarrollo, una jornada impulsada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) que reunió a líderes, funcionarias y empresarias de 20 provincias con el objetivo de fortalecer una agenda común en todo el país.

En representación chaqueña participó la subsecretaria de Trabajo, Noel Ibarra, quien formó parte de las mesas de trabajo centradas en el impulso del liderazgo femenino y la generación de políticas que promuevan la participación activa de las mujeres en el desarrollo económico regional.

El encuentro se desarrolló en el marco del Programa para el Desarrollo Productivo y Financiero de Mujeres, una iniciativa del CFI orientada a brindar herramientas técnicas, asistencia y acceso al financiamiento para proyectos liderados por mujeres.

Durante la jornada se abordaron ejes clave como la innovación, la economía del cuidado y la necesidad de avanzar en estrategias colectivas que permitan transformar el mundo del trabajo y la producción con una mirada federal e inclusiva.

En ese contexto, se presentó la Red Federal de Mujeres Productivas, un espacio de articulación destinado a fortalecer vínculos, promover el intercambio de experiencias y potenciar iniciativas en distintas regiones del país.

Desde la delegación chaqueña destacaron la importancia de participar en este tipo de espacios, al tiempo que asumieron el compromiso de consolidar una agenda local orientada a generar más oportunidades para empresarias y emprendedoras.

Asimismo, se informó que en los próximos días se anunciará la fecha del Encuentro Provincial de Mujeres Productivas Chaqueñas, una instancia que buscará territorializar esta agenda y avanzar en tres ejes fundamentales: capacitación, acceso al financiamiento y acompañamiento integral a proyectos liderados por mujeres.