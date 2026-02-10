Juan José Castelli vivió una noche de brillo y esplendor en la segunda jornada de los Carnavales del Impenetrable 2026
La ciudad de Juan José Castelli fue escenario de una verdadera fiesta popular durante la segunda jornada de los Carnavales del Impenetrable 2026, que se desarrolló con gran convocatoria y un despliegue de color, música y alegría.
La noche comenzó con la presentación de la comparsa Hijos del Sol, continuó con el imponente paso de Hualoq Alá y tuvo su gran cierre con el deslumbrante espectáculo de Estrella Tropical, coronando una velada inolvidable en el corsódromo.
Los festejos se llevaron a cabo en el corsódromo ubicado en el ingreso a la ciudad, donde las comparsas desplegaron todo su talento, pasión y compromiso, reafirmando el crecimiento sostenido y la fuerte identidad cultural de los carnavales castelenses.
Los Carnavales del Impenetrable se consolidan así como una de las expresiones culturales más importantes de la región y una destacada propuesta impulsada por el Municipio de Juan José Castelli, posicionándose durante el verano 2026 como una de las principales alternativas recreativas tanto para vecinos como para visitantes.