Colonia Elisa refuerza el traslado de agua ante la sequía y las altas temperaturas

Ante el impacto de las altas temperaturas y la prolongada sequía, el Municipio de Colonia Elisa, encabezado por el intendente Pedro Maidana, se encuentra reforzando el operativo de traslado de agua para abastecer tanto a las zonas rurales como a distintos sectores urbanos que actualmente presentan baja presión en el servicio.

Desde la gestión municipal señalaron que esta situación tiende a agravarse con el correr de los días, motivo por el cual se están redoblando los esfuerzos para acompañar a las familias afectadas y brindar respuestas concretas dentro de las posibilidades reales de los recursos municipales.

El municipio remarcó su compromiso de continuar trabajando con responsabilidad, planificación y cercanía, priorizando el acceso al agua como un derecho fundamental y como un eje central para garantizar la dignidad y el bienestar de la comunidad.

 

