Dylan Tevez logró el primer puesto en lanzamiento de jabalina en Mar del Plata

El atleta Dylan Tevez, representante de General Pinedo, obtuvo el primer puesto en lanzamiento de jabalina en la categoría U18, tras registrar una destacada marca de 56,22 metros durante la competencia realizada el domingo 8 de febrero en la ciudad de Mar del Plata.

La prueba formó parte de los Juegos Precompetencia, instancia que constituyó el primer evaluativo de la temporada, con vistas a los próximos compromisos internacionales y al proceso de clasificación a los torneos Sudamericanos.

Desde el Municipio de General Pinedo felicitaron al joven deportista por este importante logro, destacando que es resultado del esfuerzo, la dedicación y el trabajo constante, y reafirmaron el acompañamiento a los talentos locales que representan a la comunidad en competencias de alto nivel.