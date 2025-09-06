Juan José Castelli lanzó la Estudiantina 2025 con música, color y participación juvenil

543181060_1207611654739664_5923330525702598274_n

La ciudad de Juan José Castelli dio inicio este 5 de septiembre a la Estudiantina 2025, la fiesta más esperada por los jóvenes de la localidad. El evento, organizado por la Municipalidad junto a las promociones y prepromos de los colegios secundarios, marcó el lanzamiento oficial del Calendario Estudiantil 2025.

El programa contempla talleres de orientación vocacional, actividades lúdicas y culturales, y espacios de encuentro destinados a potenciar la participación juvenil.

En la primera jornada, los estudiantes presentaron las tradicionales remeras y buzos de cada colegio, acompañados de coreografías que pusieron en escena la creatividad y el entusiasmo de la juventud castelense.

El intendente Pío Sander y el coordinador de Juventudes, Nicolás Gómez, encabezaron la apertura y confirmaron que la agenda de actividades contará con la presencia de artistas reconocidos como Ponte Perro y Axel Caram, lo que promete convocar a gran parte de la comunidad.

La noche inaugural cerró con shows musicales y un clima festivo que reunió a cientos de jóvenes, quienes disfrutaron de una velada cargada de energía y espíritu estudiantil.

Más Noticias

542686907_18318279424243095_569433612365693734_n

Fontana: la Municipalidad refuerza la seguridad y el entorno educativo en el Jardín de Infantes N°201

542948811_18325279798239803_1432078360631821695_n

Barranqueras realizó una nueva edición de la feria “Tu Punto Verde” con gran participación vecinal

543436874_1191440276336590_5248469776854740433_n

Margarita Belén: el espacio “Fuerza Patria” busca consolidar la unidad del peronismo frente al modelo de Milei

Te pueden interesar

542686907_18318279424243095_569433612365693734_n

Fontana: la Municipalidad refuerza la seguridad y el entorno educativo en el Jardín de Infantes N°201

543181060_1207611654739664_5923330525702598274_n

Juan José Castelli lanzó la Estudiantina 2025 con música, color y participación juvenil

542948811_18325279798239803_1432078360631821695_n

Barranqueras realizó una nueva edición de la feria “Tu Punto Verde” con gran participación vecinal

543436874_1191440276336590_5248469776854740433_n

Margarita Belén: el espacio “Fuerza Patria” busca consolidar la unidad del peronismo frente al modelo de Milei

c15a6b38-af77-46ab-a978-4895432aae69

Gancedo: secuestran un camión con pedido judicial activo desde 2018