Fontana: la Municipalidad refuerza la seguridad y el entorno educativo en el Jardín de Infantes N°201

La Municipalidad de Fontana avanzó con un operativo de desmalezado y limpieza en el Jardín de Infantes N°201 “Josefa Riú de Rodas”, en el marco de las políticas locales de cuidado y mantenimiento de los espacios educativos. Estas tareas forman parte de un plan integral para garantizar entornos seguros y saludables para los niños, contribuyendo a su bienestar y a la calidad de la educación que reciben.

Según informaron desde la comuna, los trabajos incluyen la limpieza de áreas verdes, la remoción de maleza y la verificación de que los espacios sean aptos para el desarrollo de actividades pedagógicas y recreativas. La intervención busca además prevenir riesgos vinculados a la acumulación de residuos y vegetación sin control, asegurando que los pequeños puedan transitar libremente y de manera segura por el jardín.

El intendente Fernando Cuadra destacó la importancia de estas acciones, subrayando que “generar espacios propicios es fundamental para la seguridad de nuestros chicos”. En este sentido, la gestión municipal sostiene un acompañamiento constante a los establecimientos educativos, no solo a través de infraestructura y limpieza, sino también fomentando actividades que promuevan el bienestar integral de los estudiantes.

La iniciativa se enmarca en un programa más amplio de mantenimiento urbano, que incluye la limpieza de plazas, escuelas y otros espacios públicos, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los vecinos y consolidar un entorno saludable y seguro para la comunidad.

Con este tipo de acciones, la Municipalidad de Fontana demuestra su compromiso con la educación y la protección de la infancia, reconociendo que la seguridad y la higiene de los espacios donde los niños aprenden y se desarrollan son factores esenciales para su crecimiento físico y emocional.