Barranqueras realizó una nueva edición de la feria “Tu Punto Verde” con gran participación vecinal

542948811_18325279798239803_1432078360631821695_n

La Municipalidad de Barranqueras llevó adelante una nueva jornada de la feria “Tu Punto Verde”, una propuesta que combina el impulso a los emprendedores locales con la concientización sobre el cuidado del ambiente.

El encuentro reunió a productores y emprendedores de distintos rubros, quienes ofrecieron a la comunidad una amplia variedad de productos frescos y elaborados, promoviendo el consumo local y fortaleciendo la economía de la ciudad.

Éxito del intercambio sustentable

Uno de los momentos más destacados de la feria fue el intercambio sustentable, una iniciativa que invitó a los vecinos a acercarse con materiales reciclables para canjearlos por plantines. La propuesta tuvo una gran aceptación, ya que numerosos hogares se sumaron a esta modalidad que combina la reducción de residuos con la promoción de la vida verde.

Un espacio para la comunidad

Desde el municipio, encabezado por la intendenta Magda Ayala, remarcaron que actividades como esta permiten dar visibilidad al trabajo de los emprendedores y, al mismo tiempo, generar conciencia sobre la importancia de adoptar prácticas sostenibles en la vida cotidiana.

La feria “Tu Punto Verde” se consolida como un espacio de encuentro para las familias de Barranqueras, donde confluyen producción, educación ambiental y compromiso ciudadano.

 

Más Noticias

543181060_1207611654739664_5923330525702598274_n

Juan José Castelli lanzó la Estudiantina 2025 con música, color y participación juvenil

543436874_1191440276336590_5248469776854740433_n

Margarita Belén: el espacio “Fuerza Patria” busca consolidar la unidad del peronismo frente al modelo de Milei

541233624_18150192541394301_2706680923228252261_n

Santa Sylvina: se desarrolla un nuevo Operativo DNI en el SUM “Ramón Siguard”

Te pueden interesar

543181060_1207611654739664_5923330525702598274_n

Juan José Castelli lanzó la Estudiantina 2025 con música, color y participación juvenil

542948811_18325279798239803_1432078360631821695_n

Barranqueras realizó una nueva edición de la feria “Tu Punto Verde” con gran participación vecinal

543436874_1191440276336590_5248469776854740433_n

Margarita Belén: el espacio “Fuerza Patria” busca consolidar la unidad del peronismo frente al modelo de Milei

c15a6b38-af77-46ab-a978-4895432aae69

Gancedo: secuestran un camión con pedido judicial activo desde 2018

57352687-2e14-43f0-ad95-e8078dca0169

Resistencia: un hombre con pedido de aprehensión cortó la tobillera electrónica y es buscado por la Justicia