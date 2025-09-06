Barranqueras realizó una nueva edición de la feria “Tu Punto Verde” con gran participación vecinal

La Municipalidad de Barranqueras llevó adelante una nueva jornada de la feria “Tu Punto Verde”, una propuesta que combina el impulso a los emprendedores locales con la concientización sobre el cuidado del ambiente.

El encuentro reunió a productores y emprendedores de distintos rubros, quienes ofrecieron a la comunidad una amplia variedad de productos frescos y elaborados, promoviendo el consumo local y fortaleciendo la economía de la ciudad.

Éxito del intercambio sustentable

Uno de los momentos más destacados de la feria fue el intercambio sustentable, una iniciativa que invitó a los vecinos a acercarse con materiales reciclables para canjearlos por plantines. La propuesta tuvo una gran aceptación, ya que numerosos hogares se sumaron a esta modalidad que combina la reducción de residuos con la promoción de la vida verde.

Un espacio para la comunidad

Desde el municipio, encabezado por la intendenta Magda Ayala, remarcaron que actividades como esta permiten dar visibilidad al trabajo de los emprendedores y, al mismo tiempo, generar conciencia sobre la importancia de adoptar prácticas sostenibles en la vida cotidiana.

La feria “Tu Punto Verde” se consolida como un espacio de encuentro para las familias de Barranqueras, donde confluyen producción, educación ambiental y compromiso ciudadano.