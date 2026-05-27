El Sauzalito celebró el 25 de Mayo con un campeonato de fútbol femenino y masculino

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En el marco de los festejos por un nuevo aniversario patrio, la Municipalidad de El Sauzalito realizó un campeonato de fútbol femenino y masculino que reunió a equipos locales en una jornada marcada por el deporte y la celebración comunitaria.

El intendente Jorge Monzón, junto a la presidenta del Concejo, Audelina Rodríguez, participaron de la entrega de premios a los equipos que formaron parte de la competencia desarrollada durante las actividades por el 25 de Mayo.

Durante el encuentro, las autoridades felicitaron a los participantes por el compromiso demostrado, el espíritu deportivo y el juego limpio, destacando además la importancia de promover espacios de integración y recreación a través del deporte.

Desde el municipio señalaron que continuarán acompañando y fortaleciendo las actividades deportivas locales, entendiendo al deporte como una herramienta de unión y participación para toda la comunidad.

La jornada contó con una importante participación de vecinos y familias que acompañaron los distintos encuentros deportivos y compartieron los festejos patrios en la localidad.

 

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