Juan Chaussivert volvió al Concejo de Barranqueras en medio de tensiones y críticas a la gestión municipal

El concejal Juan Chaussivert retomó esta semana su banca en el Concejo Municipal, luego de haber cumplido funciones en Lotería Chaqueña a pedido del gobernador Leandro Zdero. Su reincorporación, que en principio debía ser un trámite simple, terminó convirtiéndose en una jornada cargada de tensión institucional, discusiones internas y un fuerte operativo político dentro y fuera del recinto.

La sesión del martes por la mañana —que coincidía con el primer día hábil tras un fin de semana extralargo— concentró una expectativa inusual. Aunque el orden del día era breve, se sabía que iba a ser clave: se trataría el pedido de licencia de la intendenta Magdalena Ayala, recién electa diputada provincial, y se definiría quién asumiría al frente del Ejecutivo municipal. El retorno de Chaussivert era un factor determinante en la composición del cuerpo.

Un ingreso dificultoso y la prensa inicialmente bloqueada

Chaussivert relató que, pese a haber notificado formalmente su regreso el jueves anterior, se encontró con un clima atípico en el Concejo: “Había mucha gente, mucha expectativa y no permitían el ingreso de la prensa. Me llamó profundamente la atención”, afirmó.

El concejal llegó acompañado por una escribana para registrar cualquier irregularidad y reclamó que su presencia habilitaba automáticamente la caducidad de la licencia, tal como lo establece el reglamento interno y la ley. Sin embargo, un sector del oficialismo pretendía tratar su reincorporación como un punto más del orden del día, lo que habría impedido su participación desde el inicio de la sesión.

Tras varios minutos de discusiones, un cuarto intermedio y con la sala colmada, finalmente se permitió el ingreso de los medios y se habilitó su restitución plena. “Si no ingresaba desde el minuto cero, la sesión podía caer en nulidad”, advirtió.

Nuevo escenario: Benítez asumió como intendente

Con la licencia de Ayala aprobada, el presidente del Concejo, Roberto Benítez, quedó automáticamente al frente del Ejecutivo municipal, tal como marca la normativa. Según Chaussivert, hasta último momento hubo incertidumbre incluso dentro del bloque oficialista sobre quién ocuparía la intendencia.

Críticas a la gestión municipal: basura, desorden y falta de transparencia

Chaussivert aseguró que una de las principales razones de su regreso es la necesidad de ejercer un control estricto sobre la administración municipal, a la que considera “en un estado claramente anormal”.

Enumeró problemas graves:

Basurales a cielo abierto y recolección deficiente.

Desorden urbano generalizado.

Empleados municipales trasladados a lugares sin condiciones de salubridad.

Falta de transparencia y ausencia de información pública actualizada.

“Queremos que la ciudad esté bien, porque eso impacta en la calidad de vida de los vecinos. Pero hoy Barranqueras no es una ciudad para mostrar”, afirmó. También anticipó que pedirá informes sobre la situación financiera, la recaudación y el estado del personal municipal.

Sobre los empleados degradados, indicó que el caso podría judicializarse: “El intendente puede mover personal, pero las condiciones de trabajo deben ser dignas. Hay denuncias muy serias”.

Relación con el gobierno provincial

El concejal destacó que el gobernador Zdero cumplió con una política de “ley pareja” hacia todos los municipios, independientemente de su color político. “Nadie puede decir que fue destratado. La coparticipación llega automáticamente y los datos son públicos”, remarcó.

Barranqueras, una ciudad-puerto que perdió su identidad

Chaussivert criticó la desconexión histórica entre la ciudad y el puerto local, un punto estratégico que hoy vive un movimiento extraordinario. “Barranqueras es, por ley, una ciudad-puerto, pero el vecino no lo siente así. La defensa contra inundaciones nos benefició, pero también nos aisló”, señaló.

Sostuvo que el municipio no supo capitalizar el boom portuario: “El que trabaja en el puerto consume en Barranqueras. El desarrollo portuario es desarrollo local”.

Mirada al futuro: urbanización, turismo y una aspiración concreta para 2027

Consultado sobre sus proyectos, Chaussivert planteó una agenda clara: urbanización integral, planificación urbana, recuperación de lagunas, impulso turístico y apertura de la ciudad al río y al puerto.

Y no ocultó su objetivo político:

“Me gustaría ser intendente de Barranqueras. Tengo esa aspiración y un compromiso con mi partido y con los vecinos. Queremos recuperar el municipio en 2027.”