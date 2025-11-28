Analía Verón: “Voy a competir por la intendencia de Resistencia en 2027”

En una jornada marcada por el intenso calor chaqueño, la concejal de Resistencia, Analía Verón, visitó los estudios radiales tras recorrer la obra de pavimentación e intervención integral de la avenida 9 de Julio, en la que caminó diez cuadras bajo temperaturas superiores a los 35 grados. Allí adelantó detalles de la inminente inauguración de la obra, analizó la actualidad legislativa, dialogó sobre la regularización de asentamientos y confirmó sus aspiraciones políticas para el 2027.

Una obra emblemática que conecta ciudades

Verón destacó el avance de la intervención integral de la 9 de Julio, cuya inauguración está prevista para el martes 9 de diciembre, a las 19.30.

“Es una obra muy anhelada y por fin podemos decir que está culminando. La avenida conecta Resistencia con Barranqueras y Vilelas, y durante años estuvo relegada”, señaló.

La edil remarcó el trabajo articulado entre el municipio y Vialidad Provincial, algo que consideró clave para evitar conflictos políticos como los que —recordó— perjudicaron a la ciudad en otras gestiones:

“Resistencia y la Provincia deben trabajar siempre de la mano. Los colores partidarios no pueden ser barreras”.

Presupuesto 2026: diálogo con la oposición, pero sin acuerdo

Respecto al trabajo legislativo, la concejal explicó que el Concejo Municipal tiene sesiones hasta el 30 de diciembre, con posibilidad de extenderse una semana más si no se aprueba el presupuesto.

Informó que varios funcionarios del Ejecutivo brindaron explicaciones a la oposición, aunque aún no hay consenso:

“Siempre aparece una duda nueva. No podrán decir que no se trabajó ni que no los escuchamos. Si la situación fuera al revés, ya lo hubieran aprobado en una semana”.

Para la aprobación del presupuesto se requieren seis votos, mientras que la tributaria necesita ocho.

Regularización dominial: una decisión política

Uno de los ejes donde el municipio avanzó con mayor fuerza es la regularización de asentamientos. Resistencia cuenta con más de 256 barrios en situación irregular, muchos de ellos con décadas de existencia pero sin reconocimiento catastral.

Verón explicó el proceso técnico:

– compra de un dron especializado,

– mensuras por agrimensores externos,

– reordenamiento interno de barrios con pasillos estrechos que dificultan el ingreso de ambulancias, máquinas o la provisión de servicios básicos.

“Se trata de devolver dignidad y seguridad jurídica a miles de familias. Es una decisión de gobierno, no sólo una promesa de campaña”.

Proyectos destacados del año legislativo

Entre sus iniciativas, Verón resaltó:

Cine Inclusivo , ordenanza que la posicionó a nivel nacional y espera definición en el Senado.

Regulación de deportes de combate, como MMA y kickboxing, garantizando seguridad, ambulancias, seguros y responsabilidad civil en cada evento.

Mirada crítica sobre el conflicto de Romance de Zamba

Consultada sobre la disputa por el predio de la histórica agrupación folklórica, Verón señaló que la situación debe resolverse judicialmente y cuestionó los intentos de apropiación privada de tierras del Estado:

“Durante años hubo quienes creyeron que podían hacer lo que querían porque tenían aval político. Eso se terminó”.

Balance de gestión: “La gente nota el cambio”

La concejal aseguró que los vecinos perciben una mejora en los servicios municipales:

– más de 3.000 cuadras enripiadas,

– mejoras en recolección,

– nuevos planes para 2026,

– acuerdos de esfuerzo compartido para pavimentación junto a Vialidad.

Sin embargo, reconoció las limitaciones económicas:

“Nos encantaría pavimentar toda la ciudad, pero hay que ser realistas: baja recaudación, baja coparticipación y una economía estancada”.

Su futuro político: una definición contundente

Por primera vez de manera pública y sin rodeos, Verón confirmó su intención de competir por la intendencia de Resistencia en 2027.

“Voy a pelear por la carrera de la Intendencia. Tengo ganas y voy a trabajar para eso”.

La concejal, referente del espacio Encuentro Cívico, destacó el respaldo del ministro de Infraestructura, Hugo Domínguez, a quien considera “un candidato natural”, pero valoró su generosidad al habilitar la competencia interna.

También aclaró que, si el actual intendente Roy Nikisch decide buscar la reelección, su espacio lo acompañará:

“Somos respetuosos de la institución y de la figura del intendente. Si quiere continuar, lo vamos a apoyar”.